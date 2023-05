Kürzlich war an dieser Stelle eine Glosse über den Kuss zu lesen. Die Wissenschaft will jetzt herausgefunden haben, dass das Küssen vor 4500 Jahren erfunden wurde, womöglich von einem sehr frühen Kinobesitzer.

Küssen ist ja nicht nur der Austausch von Intimität, es ist auch Sport. 6,4 Kalorien verbrennt ein normaler Kuss pro Minute. Um einen durchschnittlichen Döner wieder abzutrainieren, muss man einander demnach nur 109 Minuten lang normal küssen, falls man das nach einem Döner noch will.

Interessant ist in diesem Zusammenhang folgendes Faktum: Heute vor 131 Jahren hat der Dentist Washington Sheffield in Connecticut erstmals Zahnpasta in der Tube verkauft. Damit hat er vermutlich mehr für die Qualität des Küssens getan als jeder andere Mensch.

Das einzige Problem dabei: Es reicht nicht, Zahnpasta zu kaufen – man muss sie auch verwenden.