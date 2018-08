Die grünen Grenzgänger

In der kommenden Woche ist’s genau 50 Jahre her, dass die Sowjetarmee den Prager Frühling im Sommer brutal stoppte. Rapids Meistermannschaft befand sich in Prag, als Panzer einrollten. Günter Kaltenbrunner und Johnny Bjerregaard (die vier Monate später Real Madrid aus dem Europacup schießen sollten) durften mit ihren Mannschaftskollegen das Hotel nicht verlassen. Das Match gegen Dukla wurde abgesagt, Rapids Mannschaft anderntags mit einem alten Bus des Armeeklubs Richtung Gmünd gebracht.

Am Schlagbaum stiegen die Rapidler (inklusive ihres tschechischen Trainers Rudi Vytlacil) aus und begaben sich zu Fuß über die (außerhalb des Ortsbereichs verminte) Grenze.