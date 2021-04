Der Philosoph Precht hat ein Buch geschrieben, das trotz des Titels „Von der Pflicht“ ein Bestseller ist – wir leben ja eher in Zeiten der Kür, wenn es um Pflicht im Sinne des sozialen Zusammenhalts geht. Precht sieht eine wachsende Zahl an "Ellenbogen-Egoisten".

Doch das Phänomen ist nicht neu. Es gibt immer schon die, die sich ein Ticket kaufen, und jene, die ein Loch im Zaun suchen. Die, die ihre Steuern zahlen, und jene, die die Steuergesetze umgehen. Die, die Ausschreibungen ernst meinen, und jene, die sie netzwerkkonform erstellen. Es gibt die, die nach den eigenen Werten handeln, und jene, die nach den eigenen Umfragewerten handeln. Kurz: Es gibt die, die genug für alle (Generationen) wollen, und jene, die nie genug für sich selbst kriegen. Precht nennt sie "die Geschmeidigen, die Cleveren, die Trickreichen, die sich auf Kosten anderer Vorteile verschaffen". – Allerdings sind die oft so geschmeidig, so clever und so trickreich, dass sie gar nicht bemerken, dass sie selbst gemeint sind.