Die Geldgier spielt in einer eigenen Liga

Der Fan? Eine Verschubmasse, die murrt, aber am Ende ungefragt doch alles hinnimmt. Ein willkommenes Argument vielleicht für all jene, die mit Gewalt vorgetragene Systemkritik als berechtigt erachten.

Nicht zu übertreffen ist die Arroganz, mit der sich die selbst ernannten Gründungsmitglieder einer elitären Liga aus Madrid, München, Barcelona oder Manchester in geheimen Treffen möglicherweise schon das große Geschäft zurechtgezimmert haben. Ein Konstrukt, das mit seinen Nebenvereinbarungen kaum mehr zu durchschauen ist. Aber unantastbar soll die stete Klassenzugehörigkeit der Gründungsmitglieder jedenfalls sein, garantiert bleibt so ein pausenloses Hängen am Geldhahn. Fünf weitere Klubs werden als „Gäste“ geduldet, um den Kreis der „Großen 16“ zu schließen.

So, oder so ähnlich könnte ein Kompromiss irgendwann ausschauen – ein gemeinsames Inzucht-Produkt von UEFA und Großklubs, die ihren Machtkampf bald beenden, weil sie wissen: 15 Topklubs haben in den letzten Jahren zwar so viel verdient wie die restlichen 700 Profivereine. Aber es gibt noch viel herauszuquetschen aus dem Fußball.