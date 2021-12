Wenn man die gewagte Frage stellt, was Freiheit eigentlich bedeutet, dann kommt man schnell bei dem schon bis zur Unkenntlichkeit abgewetzten Satz an: Die Freiheit des einen endet dort, wo sie die Freiheit des anderen bedroht.

Ja, das ist eine Phrase, aber sie stimmt ganz einfach.

Was das bedeutet, erleben wir gerade: Ja, es gibt ein Menschenrecht darauf, hochgradigen Unsinn zu glauben und diesen Unsinn auch in aller Öffentlichkeit herauszubrüllen. Nein, es gibt aber kein Menschenrecht darauf, im Namen dieses Unsinns andere Menschen mit lebensgefährlichen Krankheiten anzustecken – oder anderen Menschen dringend benötigte Krankenhausbetten wegzunehmen, weil man nicht in der Lage ist, das Konzept „Impfung“ zu verstehen.

Jetzt muss leider der Staat eingreifen und die Lage in Form eines Gesetzes organisieren. Impfpflicht: Klingt hässlich, regelt aber einfach nur Selbstverständliches.