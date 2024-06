Diätfortschritte

Was für eine Woche. Die Deutsche Presseagentur ortete im Otter das „Trendtier 2024“ und ernannte ihn zum „neuen Einhorn“, was an sich schon sehr aufregend ist. Doch sind die Nerven Ihrer Kolumnistin seit Tagen wegen eines anderen Tiers strapaziert. Wegen Archie. Sie wissen, die übergewichtige Kreuzung aus Haus- und Wildkatze, die mit einem Geldfälscher in einem Wiener Hotelzimmer lebte. Der Mann ist ein Tunichtgut, Geldfälschen ist ebenso scharf zu verurteilen wie Katze mästen. Die Katze jedoch hat eine Fangemeinde, die durch den Diätfortschritt des dicken Tiers in Atem gehalten wird. Wie dick genau, darüber herrschte Unklarheit. Schätzungen zufolge soll Archie zum Zeitpunkt der Verhaftung des Geldfälschers an die 20 Kilo gewogen haben. Im Tierheim wurde er auf Diät gesetzt, über die Erfolge der Hungerkur wurde regelmäßig berichtet. Nun muss er übersiedeln, wohin genau, darf aus Datenschutzgründen nicht verraten werden. Archie wird fehlen.