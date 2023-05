Der Sonntag ist nicht nur der Tag nach dem Song Contest (so, wie das österreichische Lied klingt, ist nicht zu befürchten, dass die Feiern allzu heftig ausfallen). Sonntag ist auch Muttertag.

Der Muttertag, erfunden im 19. Jahrhundert in den USA, war einmal eine feministische und pazifistische Idee. Es ging um mehr Anerkennung für die Mütter und um den Gedanken, dass Mütter ihre Söhne nicht im Krieg opfern sollten. Vor hundert Jahren wurde der Muttertag in Deutschland eingeführt, ein Jahr später in Österreich. Rasch wurde das Ganze eine kommerzielle Veranstaltung, an der vor allem der Blumenhandel seine Freude hatte.

Heute wird darĂĽber diskutiert, den Muttertag zum Elterntag zu machen, um Frauen nicht zwingend eine Rolle zuzuweisen. Wobei wieder andere meinen, genau dadurch wĂĽrde die Tatsache verschleiert, dass MĂĽtter die Hauptarbeit in der Familie leisten.

Die Welt ist kompliziert geworden. Und das Wetter wird schlecht.