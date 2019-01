Der Kapitän

Kennen Sie Florian Silbereisen? Natürlich nicht, mit ihm ist es wie mit FPÖ, McDonalds und Traumschiff: Keiner will’s gewesen sein (gewählt/gegessen/ geschaut), und doch machen sie Quote wie Hölle.

Also: F.S. ist ein von Statur schmalgepickter, wie man in Wien sagt, Sänger (?) und Moderator, der alle paar Samstage die Crème de la Crème der Schlagerwelt auf den Fernseh-Schirm bringt. Vom Sahnehäubchen dieser Crème hat er sich gerade getrennt, oder es sich von ihm: Die Fischer Helene ist weg. Also geht er unter die Schiffer. Silbereisen wird – gut erraten, weil Sie kennen ihn ja gar nicht –Traumschiffkapitän!

Für F.S. ist das eine „Herzensangelegenheit“, durften wir diese Woche lesen. Das Schiff habe einen Kapitän verdient, der die Rolle auch lebe. – Das Publikum auch.

Im echten Leben wollte man ihm eher nicht einmal eine Nussschale bei 2er-Wind im Lavoir anvertrauen. Aber die Situation stellt sich eh nicht. Gott sei Dank. x