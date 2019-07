Der Kampf um die Linzer Gugl: Alles für König Fußball

Eine Petition soll den Umbau der Linzer Gugl verhindern. Die Probleme sind hausgemacht.Die österreichische Leichtathletik befindet sich in einer ihrer erfolgreichsten Phasen überhaupt, doch öffentlich verhandelt wird derzeit nur eines: ihr Ende.

Die vor einer Woche von der Landespolitik verkündete Schenkung der Linzer Gugl an den Fußballklub LASK traf die Elementarsportart schwer und unvorbereitet. Der Vizemeister, der das alleinige Nutzungsrecht für 80 Jahre erhalten hat, wird das Stadion in eine reine Fußball-Arena umbauen, der Modernisierung zum Opfer fällt die achtspurige Laufbahn – die einzige ihrer Art in Österreich.