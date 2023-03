Die jungen Leute wollen angeblich nichts mehr lesen. Deshalb versuchen Medien landauf, landab dieser Tage besonders intensiv, Nachwuchs-Leser zu akquirieren. Zu diesem Zweck haben sich so gut wie alle auf TikTok begeben. Chefredakteurinnen und ZiB-Moderatoren inklusive. Manche turnen dort, andere bleiben doch bei Inhaltlichem, ist wohl Geschmackssache.

Der KURIER war beim Werben um junges Publikum immer schon auffallend engagiert. Bereits vor sechzig Jahren schmiss er regelmäßig Teenager-Partys, unter anderem im Baumgartner Casino. Ein Mann namens Fred Ziller, angeblich Österreichs Disc Jockey Nummer 1 legte auf, es gab Modeschauen mit unseren Starmannequins Lissa und Magda sowie Almdudler zum Abwinken. Willy Kralik, der spätere Senioren-Club-Conférencier, moderierte. Hauptact: Bobby Lugano, auch als „Hexer von Wien“ bekannt, gab verblüffende Zaubereien zum Besten. Jugendlichen unter sechzehn Jahren war der Besuch dieser Veranstaltungen verboten. Jahre später bemühte sich Herr Lugano (1917 als Kurt Drössler in Wien geboren) dann auch um jüngeres Publikum. Unter anderem schickte er gemeinsam mit seinem Hund Strolchi Kinder via Betthupferl schlafen. Ich hasste es, ins Bett geschickt zu werden, mochte den Mann aber trotzdem. Schließlich hat er mir einmal, ich schwöre, es war so, eine ganze Tafel (!) Erdbeerschokolade aus dem Ohr gezaubert. Nie mehr hat mich eine Begegnung mit einem Prominenten so beeindruckt. (Ich will damit keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass Medienunternehmen statt in TikTok in Erdbeerschokolade investieren sollten. The Times They Are A-Changin’. Wer weiß, was mein achtjähriges Ich heute beeindrucken würde.)

Bobby Lugano hat später auf der Hütteldorfer Straße ein Espresso betrieben. Morgen ist es 19 Jahre her, dass der Hexer von Wien, gelernter Tiefbauingenieur, gestorben ist. Es gab kein Begräbnis, er hat seinen Körper der Anatomie vermacht.

Sein Sohn ist übrigens auch Magier. Er heißt Jimmy Lugano, der Hexer von Salzburg. Ob er Erdbeerschokolade aus Ohren zaubern kann, ist (mir) nicht bekannt.