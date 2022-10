Der eitle Kakapo

Eine Studie hat die Eitelkeit von uns Menschen vermessen. Dabei kam heraus: Die eitelsten Menschen der Welt leben in Tunesien, Thailand, Ghana, Marokko und Nigeria. Interessanter ist, wo die Eitelkeit nicht zu Hause ist. Die uneitelsten LĂ€nder der Welt sind demnach die Schweiz, Finnland, DĂ€nemark und Norwegen. Das ist nur logisch: In der Schweiz hat man Geld und Schokolade und daher keinen Bedarf an Eitelkeit, und in Nordeuropa ist es so dunkel, dass Eitelkeit keinen Sinn ergibt. Finnland hat außerdem viel Wodka, falls sich die Eitelkeit meldet.

Apropos Eitelkeit: Was bedeutet es eigentlich aus psychologischer Sicht, dass sich Klimaaktivisten ausgerechnet in Museen festkleben? Vielleicht, dass sie sich selbst zu AusstellungsstĂŒcken machen wollen.

Apropos Ausstellung: Der Kakapo, ein kleiner, dicker Papagei, ist so beliebt, dass er von der Wahl zum neuseelÀndischen Vogel des Jahres ausgeschlossen wurde. Ob der Kakapo eitel ist? Die Wissenschaft schweigt dazu.