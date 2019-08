Der Appell des ersten Legionärs in Österreich

"Ich bin der einzige österreichische Staatsbürger, der Fußball-Vizeweltmeister wurde", hat Josef Kadraba immer wieder stolz gesagt und auf sein Kleinauto mit dem Wiener Kennzeichen „ Chile 2“ gedeutet. In Chile war die CSSR 1962 mit einem technisch überragenden Kadraba bis ins WM-Finale (1:3 gegen Brasilien) gekommen. Als Kadraba sich nach Österreich absetzte, wurde sein Name vom kommunistischen Prager Regime aus alle Statistiken gestrichen.

Der Geächtete spielte in Trikots von Hinteregger und Slovan Wien Regionalliga-Gegner schwindlig. Bis zur Pensionierung arbeitete Kadraba danach im Autohaus des ehemaligen Klubsponsors, verstärkte gelegentlich das KURIER-Hobbyfußballteam und brillierte bei der Tennis-Senioren-EM.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde er von Prag rehabilitiert und vom legendären Ex-Rapidler Antonin Panenka als "mein Vorbild Joschi" bezeichnet. Kadraba blieb in Wien, wo er in der Vorwoche 86-jährig in einem Ottakringer Seniorenheim verstarb. Begräbnis wird es keines geben.