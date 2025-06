Da ist sie. Die Realitätsohrfeige, die ich mit all meiner emanzipierten Selbstbestimmung nicht wegargumentieren kann. Da ist der Faktor Zeit. Und ihr typsicher, aber kränkender Charakterzug, dass sie auch für mich nicht stehen bleibt.

Da ist es. Das Thema, das ich weder mahnend vor mir hertragen noch abgeschlossen hinter mir lasse. Vielmehr trottet es immer wieder neben mir her, stupst mich von der Seite an. Wie eine anhängliche Straßenkatze, die sich einfach nicht verscheuchen lässt.

Aber jetzt hat sie ihre Krallen ausgefahren und lässt sich nicht mehr ignorieren. Ich wusste tatsächlich nicht, wie es um meine Fruchtbarkeit bestellt war. Und genau an diesem Ort, in diesem Untersuchungsraum, wird aus der Straßenkatze Schrödingers Katze. Vor meiner Ärztin sitzend war ich gleichzeitig fruchtbar und nicht (mehr) fruchtbar. Nur ein Test (Anti-Müller-Hormon Anm.) kann in die Box schauen und das Rätsel lösen. Und ich spürte den Druck der Zeit.