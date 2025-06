VfGH verhandelte über Einfrieren von Eizellen: "Frauen verschaffen sich Zeit"

Die Frau wird mit Hormonen vorbereitet, dann werden über die Scheide eine Nadel eingeführt, die Eierstöcke punktiert und im Idealfall ca. zehn Eizellen entnommen. Diese werden bei minus 196 Grad „kryokonserviert“ – de facto geht das unbegrenzt lange. Bei Bedarf werden die Zellen aufgetaut und in vitro mit Spermien befruchtet. Sollte sich ein Embryo entwickeln, wird dieser in die Gebärmutter eingesetzt.

In Österreich ist das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen nur bei medizinischer Indikation erlaubt – etwa, wenn eine Chemotherapie bevorsteht, die zu Unfruchtbarkeit führen könnte. In Ländern wie Deutschland, der Schweiz und Frankreich ist das "Social Egg Freezing" bereits erlaubt.

Bei der öffentlichen Verhandlung kamen mehrere Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zu Wort – und deutlich wurde: Auf besonders stabilen Beinen steht das Verbot nicht.

Was also spricht fürs „Egg Freezing“? Aus medizinischer Sicht ist erwiesen, dass Eizellen mit zunehmendem Alter nicht nur weniger, sondern qualitativ auch schlechter werden. Frauen würden dadurch psychisch unter Druck geraten, zwischen 30 und 40 „alles unterzubringen“, wie Matthias Brand, Rechtsvertreter der Antragstellerin, ausführte. Durch „Social Egg Freezing“ seien Frauen auf der sicheren Seite. Brand verglich die eingefrorenen Eizellen mit einem „Bankguthaben“.

„Emotionale Entscheidung“

Wie viel Erfolg die Behandlung hat, hänge davon ab, in welchem Alter die Eizellen entnommen wurden – und freilich von der Qualität des Spermas, mit dem die Zellen später befruchtet werden, erklärte Bettina Toth von der Uni-Klinik Innsbruck. Wie viele Frauen die Behandlung in Anspruch nehmen würden, wäre sie in Österreich wie in anderen EU-Ländern auch ohne medizinische Indikation erlaubt, konnte sie nicht einschätzen.

Den „romantischen“ Aspekt brachte Mathias Brunbauer, Arzt in einer Wiener Kinderwunschklinik, ein. Er erklärte, dass Frauen ab einem gewissen Alter darauf fokussiert seien, „jetzt den Vater ihrer zukünftigen Kinder aussuchen zu müssen“ – auf eher rationale Weise. „Eine Beziehung ist aber eine emotionale Entscheidung.“ Durchs „Egg Freezing“ verschafften sich Frauen Zeit.

Ein zentraler Punkt – denn wie auch Martina Zemp, Psychologin von der Uni Wien, ausführte, ist der häufigste Grund, warum Frauen sich fürs „Social Egg Freezing“ entscheiden, dass sie den passenden Partner noch nicht gefunden hätten; der zweithäufigste, dass sie „selbst und ohne natürliche Grenzen entscheiden wollen, wann sie Mutter werden“. Berufliche Gründe stünden erst an dritter Stelle.

Dem hielt Psychologin Monika Schmidt, die von der Regierung als Auskunftsperson nominiert wurde, entgegen: „Es gibt keine Garantie. Was, wenn der richtige Partner nicht auftaucht?“ Das Einfrieren könne eine kurzfristige Entlastung bringen – gefolgt von erneutem Druck, ob der Plan aufgeht.

Dagegen sprach aus Sicht der Experten noch, dass Frauen, die sich auf diese Weise „Zeit verschafft“ haben (möglich ist das Einsetzen des Embryos sogar nach der Meno-Pause) weniger Lebenszeit mit ihren Kindern übrig hätten und körperlich gemeinhin weniger fit seien als junge Mütter.