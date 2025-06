Wie Glitzer-Esoterik das Patriarchat wieder attraktiv machen will

Die falsche Antwort jedenfalls liefern euch selbsternannte Lebens- und Identitätscoaches im Internet. Das musste ich feststellen, als ich beim Scrollen im Internet auf die unzähligen Herren in Kurzarm-Hemden mit Energiestein-Lederketten gestoßen bin, die esoterische Beziehungstipps geben. Auf sphärische Gospel-Drill-Musik gebettet, schwurbeln sie von "männlicher und weiblicher Energie". Und dabei tun sie vor allem eines: Patriarchale Geschlechterrollen in romantischen Beziehungen verklären.

Habt ihr euch immer schon gefragt, warum so viele Beziehungen scheitern? Warum so viele Männer einsam sind?

Dann folgt der hemdsärmelige Teil: Pressierte Heilsversprechungen darüber, was sich positiv verändere, wenn Frau oder Mann wieder “in die ihrem Geschlecht entsprechende Energie” kommen. Spoiler: Angeblich tolle Beziehung, toller Sex, tolles Leben.

Nein, danke. Ich habe in meinem Leben schon genug Männer, die Führung wollen. Ich muss unweigerlich fest mit den Augenrollen, ich bekomme leichte Kopfschmerzen.

Ein Wisch nach oben. Nächstes Posting: “Wünschst du dir nicht auch einen Mann, der die Führung übernimmt? Hast du ihm je die Chance gegeben? Geh zurück in deine weibliche Energie und lass ihn die Führung übernehmen”.

Aha. Wie bitte? Was für Energie?, dachte ich.

“So viele Beziehungen scheitern, weil Frauen in die männliche Energie gedrückt werden, weil der Mann seinen Posten verlassen hat. Das führt dazu, dass sie mehr kontrollieren, dass sie den Respekt vor dem Mann verlieren. Dadurch geht die Polarität flöten und mit ihr die Anziehung.”

In ihren Videos auf Instagram und TikTok erklären die vermeintlichen Energie-Experten in Liebesg’schichten und Heiratssachen etwa Folgendes:

Willkommen in einem sehr schrägen Seitenarm der Manosphere (Manosphere ist eine Sammlung von Websites, Blogs, Foren, etc., die maskulinistische, frauenfeindliche und anti-feministische Inhalte propagieren, Anm.).

Von welchen Energien ist die Rede?

In der Esoterik steht männliche Energie (“Yang”) für Zielstrebigkeit, Entschlossenheit, Motivation, Leistungsfähigkeit. Während die weibliche Energie ("Yin") für Empfänglichkeit, Mitgefühl und Pflege steht.

Die selbsternannten Lifecoaches bedienen sich Energie-Esoterik und chinesischer Philosophie und reproduzieren rückschrittliche und sexistische Geschlechtertypen: Frauen sollen weniger Leistung bringen wollen, weniger entschlossen sein. Warum? Weil sie sonst zu sehr in ihrer männlichen Energie seien. Und das täte den Frauen nicht gut. Sie sollen sich eher aufs Pflegende und Empfängliche konzentrieren.

Männer hingegen, die zu liebevoll, rücksichtsvoll, ergo "verweichlicht“ seien, sollen zurück in ihre männliche Energie. Und da Führung übernehmen, sich weniger mit so was "Weiblichem" wie Gefühlen auseinandersetzen. Nach dem Motto: "Hör auf zu fühlen und sei ein Mann."