Warum wir alle mehr wie Bonobos sein sollten

Und so amüsieren sich 12 Kinder. Und der Vater. Während die Mutter Organisatorin, Putzfrau, Einkäuferin, Animateurin und Gastgeberin zugleich ist. Und die neue Partnerin des Vaters alles tut, um zu helfen. Während der Vater… sich ein Getränk holt. Meine Haut prickelt vor Fremdscham, ob der Klischeehaftigkeit dieser Szene und der Aufgabenverteilung. Ich wünschte, ich würde bei der Schilderung übertreiben.

Die Last aber beginnt ja schon, bevor die Feier offiziell beginnt - weit vorher. Einladungen wollen geschrieben, Eltern koordiniert, Kinder gezählt, Goodie-Bags und Essen besorgt und Spiele überlegt werden. Und dann muss alles rechtzeitig umgesetzt werden. Das kostet Zeit, Energie und Nerven.

Möglich, dass diese Allianz beim entspannten Zaungast alias der Dreifaltigkeit Vater, Ex-Partner und aktueller Partner gar nicht so erwünscht ist? Schließlich profitiert er ungemein davon, dass in beiden Haushalten jeweils die Frauen die Load schultern und dies nicht thematisieren. Eine Schelmin, wer Böses denkt...

Frauen werden nicht dazu erzogen, einander zu unterstützen, sondern sich gegenseitig zu dämonisieren, sich herabzusetzen, sich voneinander zu distanzieren. Wir lernen, dass es unter “uns” nur eine Gute geben kann und die “andere” immer Konkurrenz ist. Denn was ist gefährlicher für patriarchale Strukturen als eine widerspenstige Frau? Richtig: mehrere widerspenstige Frauen.

Sei ein Bonobo

Zeit, sich ein Beispiel an unseren (neben Schimpansen) nächsten lebenden Verwandten zu nehmen: Den Bonobos. Bei den Bonobos nämlich bilden die Weibchen Allianzen, arbeiten zusammen und unterwerfen die Männchen. Die Weibchen haben so im Kollektiv die Kontrolle über Nahrung, stehen in der Rangordnung über den Männchen und können sich gemeinsam gegen “sexuelle Gewalt” und aggressives Verhalten der Männchen schützen. Zu dieser Erkenntnis ist jüngst eine Studie der Harvard Universität gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut gekommen.