Das weiße Zeugs

Übrigens: Das weiße Zeug da draußen vor Ihrem Fenster, das nannte man früher „Schnee“. Es handelt sich dabei um gefrorenes Wasser, das im Winter tatsächlich in Form feiner Kristalle vom Himmel fällt.

Fällt in Österreich Schnee, passieren umgehend zwei Dinge. Erstens: In den sozialen Medien posten ausnahmslos alle „Es schneit“ und dazu Fotos von Katzen im Schnee, worauf eine kurze Pause eintritt, nach der alle höhnisch posten „Hat irgendwer noch nicht geschrieben, dass es schneit?“ Zweitens: In Wien gehen die Autofahrer geordnet in den Zustand der Panik über, worauf das öffentliche Leben zum Erliegen kommt.

Die jetzt oft gehörte Behauptung, der jüngste Schneefall beweise, dass es den Klimawandel gar nicht gebe, ist natürlich Unsinn. Die Wetteraufzeichnungen belegen drastisch das Gegenteil. Im Freien konnte man übrigens beobachten: Nicht mehr alle Kinder wissen, wie man einen Schneemann baut.