Der Lama ist ein spiritueller Lehrer im tibetanischen Buddhismus. Die Lama sind ein Volk in Westafrika. Das Lama dagegen ist ein zu den Kamelen gehörendes, in den Anden lebendes Tier. Lamas sind friedlich und freundlich, sie spucken in der Regel nicht auf Menschen, sondern nur auf ihresgleichen – mit dem Spucken wird die Rangordnung in der Herde festgelegt. Interessant: Bei den Lamas gibt es das Matriarchat – die Stuten sind immer ranghöher als die Hengste.

Nur manchmal kommen Lamas auf komische Ideen. Dieser Tage haben aus einem Zirkus entkommende Lamas den Zugsverkehr in Wien kurzfristig la(h)m gelegt (Pardon für das Wortspiel). Was die Tiere auf den Gleisen wollten, ist unklar – vielleicht wollten sie ja auf Urlaub fahren oder zum SPÖ-Parteitag anreisen, um gegen Doskozil anzutreten.

Jedenfalls haben Lamas Potenzial. Wie wäre es mit einer TV-Serie namens „Kommissar Lama“?