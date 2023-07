„Wenn man verliebt ist, ist zum Glück eh alles wurscht“, sagte Nina Horowitz, die Gestalterin der Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen, im KURIER-Interview. Das ist vielleicht das Schönste am Verliebtsein: Dass es einem wurscht ist, was an

Negativem so zu spĂĽren ist.

Und da ist einiges zu spüren. Horowitz: „Ich finde die Stimmungslage beunruhigend. Diese ständige Erregung, das Suchen nach dem Negativen. Aber es gibt auch viele, die das nicht wollen. Und eben das Leben nicht schwarz-weiß, sondern grau sehen.“

Dagegen hilft: Lachen. Horowitz: „Humor können wir ja gerade alle gut brauchen.“ Da hat sie recht: Humor ist die stärkste Notwehrwaffe gegen die Zumutungen des Lebens.

Aber was ist eigentlich Liebe? Horowitz zitiert eine Kandidatin der Sendung: „Das braucht der Mensch.“ Das brauchen wir: Humor und ein bisschen Liebe.