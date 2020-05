Dem Virus ist es egal

Neulich gehört: „Die Zahl der Coronagegner steigt.“ Das klingt logisch. Unlogisch wäre es, würde die Zahl der Coronabefürworter steigen. Auf den zweiten Blick gibt es dann aber doch zu denken, wenn „die Zahl der Coronagegner steigt“. Denn bisher konnte man davon ausgehen, dass jeder, der geistig bei Kräften ist, gegen das Virus und seine Folgen ist, sprich: 100 Prozent = alle.

Wie also könnte diese Zahl noch steigen? Hier liegt der Denkfehler: Mit „Coronagegner“ sind nicht Menschen gemeint, die gegen Corona sind. Es sind Leugner gemeint, die behaupten, Corona sei eine Erfindung oder harmlos. Dies ist eine – als Vogel-Strauß-Taktik – bekannte Strategie, bei der man ein Problem so lang ignoriert, bis dadurch noch größere Probleme entstehen. Gelöst ist dann zwar nichts, aber man kann in der Zwischenzeit Schuldige suchen.

Betrachtet man die Infektionsketten, ist es dem Virus übrigens egal, ob jemand Befürworter oder Gegner ist. Und die Zahl der infizierten und genesenen Leugner soll gegen null gehen.