Corona-Krise: Alles Essig

So eine Krise ist voller Herausforderungen.

(Der Nachbar Ihres Autors spielt seit fünf Wochen jeden Tag um 18 Uhr bei offenem Fenster „I Am From Austria“, so laut, dass man es bis Kroatien hört. Das stellt die Leidensfähigkeit auf die Probe, selbst dann, wenn man Rainhard Fendrich grundsätzlich schätzt.)

Derzeit ist es, keine Ahnung warum, von hoher gesellschaftlicher Bedeutung, Bananenbrot zu backen. Keine einfache Situation, wenn man selber weder Bananen noch Brot und schon gar nicht backen mag.

Apropos Backen: Der KURIER rät, sich jetzt selbst gemachte Gesichtsmasken aus Paradeisern und Honig aufzulegen. Danach hat man entweder gesunde Haut, oder man kann noch Käse auflegen und sich ins Backrohr schieben. Als Haar- und Gesichtswasser eignet sich übrigens auch Essig.

Vorteil: Das mit der sozialen Distanz geht dann auch gleich viel besser.