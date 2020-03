Ob ein Zusammenhang mit dem Coronavirus besteht, ist unklar, aber die Meldung beeindruckt: Aufgrund eines Fehlers des Wasserwerks floss in einer italienischen Stadt Wein statt Wasser aus der Wasserleitung. (Angeblich hilft ja Alkohol gegen das Virus, heißt es im Internet.)

Inzwischen kann man in Österreich beobachten, was die Menschen gerne hamstern und was nicht. Gulaschsuppendosen waren im Supermarkt als Erstes ausverkauft, dann folgten die gefüllten Paprika und das Chili. Ravioli dagegen wurden nicht genommen, vielleicht wegen des italienischen Namens. (Hinweis in eigener Sache: Italienische Namen sind nicht ansteckend.)

Und noch eine schöne Meldung im Internet: Angeblich sind in den typischen Wiener Bobo-Bezirken 4 bis 9 die Wunderheiler ausgebucht, wegen Corona.

Was würde wohl in Österreich aus der Wasserleitung fließen, hätte die eine Panne? Vermutlich Gulaschsuppe.