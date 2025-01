Kein Stress, Vorsätze laufen nicht davon!

Gehören Sie zu jenen Menschen, die eine Liste mit Neujahrsvorsätzen haben? Wenn ja, meine Hochachtung, Sie haben Ihr Leben im Griff, klare Ziele vor Augen und den Biss, diese auf allen Ebenen umzusetzen! An Tag 5 in 2025 wird vermutlich schon dies und das passiert sein, die Richtung stimmt.

Für alle, die keine Listen und vielleicht nicht mal Vorsätze haben: Willkommen im Klub, unser Leben geht auch weiter. Außerdem möchte ich ein gut gehütetes Geheimnis verraten: Projekte ins Auge fassen und an Vorsätzen tüfteln, ist an jedem einzelnen Tag im Jahr möglich, darauf hat der 1. Jänner kein Patent.

Ins Tun kommen

Was soll schon passieren, wenn ich am 21. April beschließe, mit dem Marathontraining anfangen zu wollen (unwahrscheinlich)? Oder am 17. September draufkomme, dass ein Japanisch-Sprachkurs mein Leben bereichern könnte (mal sehen)? Das ist ja das Schöne, dass wir uns jederzeit Dinge vornehmen und darauf hinarbeiten können, in unserem eigenen Tempo – ob Schnecke oder Rennmaus ist ganz egal. Hauptsache, wir kommen ins Tun.