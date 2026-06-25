Rath reist: Genusswochenende im Schloss Lieser an der Mosel

Von Carsten K. Rath Die Mosel hat das Potenzial zur globalen Genussdestination. Den Beweis liefert die Veranstaltung „Mythos Mosel“ im Hotel „Schloss Lieser“, zu der die Eigentümer Piet Killaars und Anja Killaars-Morbach geladen haben: ein legendäres Wochenende in Rheinland-Pfalz, in der Moselregion, an dem die besten Winzer der Region ihre Keller für eine Riesling-Verkostung öffnen.



Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Schloss Lieser ist unter den „101 Besten Hotels Deutschlands“. Die Architekten vereinten 2007 beim Umbau der lange leerstehenden ehemaligen Privatresidenz Neorenaissance und Jugendstil zu einem eindrucksvollen Gesamtensemble.

Ein Schloss als Versprechen Die Eigentümer erweckten hier mit visionärem Mut Mosel-Geschichte zu neuem Leben. Inmitten der historischen Stuckarbeiten und kunstvollen Deckenmalereien, die den ursprünglichen Charakter des Hauses bewahren, fühle ich mich wie in einem privaten Schloss des 19. Jahrhunderts.