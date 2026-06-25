Rath reist: Genusswochenende im Schloss Lieser an der Mosel
Schloss Lieser, Spitzenriesling und „Mythos Mosel“ zeigen, warum die Region mehr Aufmerksamkeit verdient
Von Carsten K. Rath
Die Mosel hat das Potenzial zur globalen Genussdestination. Den Beweis liefert die Veranstaltung „Mythos Mosel“ im Hotel „Schloss Lieser“, zu der die Eigentümer Piet Killaars und Anja Killaars-Morbach geladen haben: ein legendäres Wochenende in Rheinland-Pfalz, in der Moselregion, an dem die besten Winzer der Region ihre Keller für eine Riesling-Verkostung öffnen.
Schloss Lieser ist unter den „101 Besten Hotels Deutschlands“. Die Architekten vereinten 2007 beim Umbau der lange leerstehenden ehemaligen Privatresidenz Neorenaissance und Jugendstil zu einem eindrucksvollen Gesamtensemble.
Ein Schloss als Versprechen
Die Eigentümer erweckten hier mit visionärem Mut Mosel-Geschichte zu neuem Leben. Inmitten der historischen Stuckarbeiten und kunstvollen Deckenmalereien, die den ursprünglichen Charakter des Hauses bewahren, fühle ich mich wie in einem privaten Schloss des 19. Jahrhunderts.
Als ich am Abend durch den Hotelpark spaziere, vorbei an der neu eröffneten Hochzeitslocation „Kaisersaal“, atmet die Szenerie das Flair einer englischen Gartenparty. Die Schlosskulisse, die Mosel im Hintergrund, ein Spitzenriesling im Glas – Schloss Lieser hat wieder einmal bewiesen, dass es eines der spektakulärsten Hotelprojekte Deutschlands ist. Das Haus hat ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis und eignet sich hervorragend für eine Reise nach und durch Deutschland.
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