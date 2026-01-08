Schon die Anreise zum Soneva Secret in den Malediven ist ein exklusives Spektakel: Nach dem Flug mit meiner Lieblingsairline "Emirates", die mir wie immer ein entspanntes und luxuriöses Reiseerlebnis vermittelt hat, geht es mit dem Wasserflugzeug weiter zum Haa Dhaalu Atoll. Es bildet die gigantische Kulisse für eines der exklusivsten Hideaways der Welt. Kaum habe ich, ganz im Sinne des „Barfußluxus“-Mottos des Gründers Sonu Shivdasani, meine Schuhe abgelegt, übernimmt ein dreiköpfiges Team aus privatem Butler, Koch und Housekeeper die Regie.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

In meiner Villa residiere ich auf 600 Quadratmetern. Glas- und Holztüren ermöglichen einen 360-Grad-Blick, mich erwartet moderne Finesse mit einem rustikalen Robinson-Crusoe-Touch. Ich entspanne im privaten Pool, gleite auf meiner eigenen Baderutsche ins Meer. Das private Gym wurde vorab auf meinen Wunsch mit Rudergerät und Boxsack eingerichtet – das ist mehr als perfekt.