Rath Reist: Das Soneva Secret auf den Malediven
Das Soneva Secret ist eines der weltweit exklusivsten Hotels und befindet sich auf den Malediven.
Schon die Anreise zum Soneva Secret in den Malediven ist ein exklusives Spektakel: Nach dem Flug mit meiner Lieblingsairline "Emirates", die mir wie immer ein entspanntes und luxuriöses Reiseerlebnis vermittelt hat, geht es mit dem Wasserflugzeug weiter zum Haa Dhaalu Atoll. Es bildet die gigantische Kulisse für eines der exklusivsten Hideaways der Welt. Kaum habe ich, ganz im Sinne des „Barfußluxus“-Mottos des Gründers Sonu Shivdasani, meine Schuhe abgelegt, übernimmt ein dreiköpfiges Team aus privatem Butler, Koch und Housekeeper die Regie.
In meiner Villa residiere ich auf 600 Quadratmetern. Glas- und Holztüren ermöglichen einen 360-Grad-Blick, mich erwartet moderne Finesse mit einem rustikalen Robinson-Crusoe-Touch. Ich entspanne im privaten Pool, gleite auf meiner eigenen Baderutsche ins Meer. Das private Gym wurde vorab auf meinen Wunsch mit Rudergerät und Boxsack eingerichtet – das ist mehr als perfekt.
Schwimmendes Restaurant
Auch kulinarisch wird die ultimative Freiheit zelebriert: Der japanische Chefkoch Akira San kocht für mich in meiner Villa mit integrierter Küche. Aber es gibt auch spektakuläre Optionen: Das Restaurant "Out of this World" schwimmt 100 Meter vor der Küste. Die Zugangsmöglichkeit? Eine Seilrutsche. Ich gleite zehn Meter über dem Wasser zum Dinner in einem der weltweit exklusivsten Hotels auf den Malediven.
Kommentare