Von Carsten K. Rath Dieses Hotel im Herzen Londons atmet Geschichte. Hinter den Mauern des ehemaligen Old War Office (OWO) residierten britische Geheimdienste. Winston Churchill führte das Kommando, Offizier Ian Fleming ließ sich für die Figur des James Bond inspirieren.

Während der achtjährigen Sanierung wahrte Designer Thierry Despont für das "Raffles at the OWO" den eleganten "Edwardian Style". Hohe Decken und Fenster, viel Licht und Luft in den Suiten und Zimmern, Eichenvertäfelungen und Mahagonipaneele interpretieren die historische Grandezza des Hauses modern. Marmor, Messing und cremefarbener Stuck säumen die Flure wie eine sehnsüchtige Rückkehr zu klassischen, römisch inspirierten Formen.

Beim Frühstück serviert man mir, ohne dass ich frage, meine Lieblingsbeeren. "Wir wissen doch, was Sie mögen, Herr Rath". Großartig. Der "Vesper Martini" aus Vintage-Spirituosen in der "Spy Bar" krönt mein Service-Erlebnis im "Raffles". Nichts passt hier besser als der Drink aus Vintage-Spirituosen. Natürlich geschüttelt, nicht gerührt.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com