Campen in der Stadt? Das kann doch nicht dein Ernst sein!

Und da möchte ich, der ich wirklich fast allen Reisearten gegenüber aufgeschlossen bin (sogar All-inclusive-Clubs), klarstellen: Das ist eine Schnapsidee! In einer Stadt muss man zentral wohnen, um ihren speziellen urbanen Charakter zu inhalieren. Wenn man beispielsweise Wien anschauen will und dann auf dem Campingplatz da draußen bei Hütteldorf seine Nächte fristet, hat man am Schluss von Wien nichts verstanden.

Im Übrigen wäre ich für sachdienliche Hinweise dankbar, wie man einen Fastneunjährigen zum gemeinsamen Zugabenteuer durch Europa überreden kann.

axel.halbhuber@kurier.at