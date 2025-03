Darf man seinem Stammcafé untreu werden?

Fremdgehen. Neulich kam im Café eine interessante Diskussion auf. Es ging darum, ob man als Stammgast eines bestimmten Kaffeehauses guten Gewissens auch andere Cafés besuchen kann, ohne deshalb ein schlechtes Gewissen zu bekommen. „Geht gar nicht!“, findet der Chef, der den Gedanken nur schwer ertragen kann, dass seine Stammgäste „fremdgehen“.

Einmal hatte der Chef einen Termin in einem anderen Kaffeehaus – und erwischte dort in flagranti einen Stammgast beim Frühstück. Dieser erstarrte und sagte: „Es ist nicht, was du denkst.“

Così fan tutte. Unter uns gesagt: Die meisten Stammgäste tun es, reden aber nicht drüber. „Was der Chef nicht weiß, macht ihn nicht heiß.“ Aber auf eines können sich fast alle einigen: Man kann nur ein Stammcafé haben. Gelegentlich andere Cafés zu frequentieren, ist hingegen in Ordnung. Jedenfalls dann, wenn mindestens einer der folgenden Gründe zutrifft.

Lage: Das andere Café befindet sich in einem anderen Bezirk oder überhaupt in einer anderen Stadt und ist schon deshalb keine direkte Konkurrenz zum Café Kralicek. Und was soll ein Stammgast denn machen, wenn er unterwegs auf einen Kaffee oder ein kleines Bier gehen mag?

Angebot: Das andere Café bietet etwas, was das Stammcafé nicht hat – etwa bestimmte Speisen, Getränke oder Zeitungen. Auf allen diesen Gebieten ist das Café Kralicek zwar sehr gut aufgestellt, aber es ist unmöglich, wirklich alles abzudecken. Ein Thema ist hier auch der Fernseher: Der Chef schaltet den, außer bei Skirennen, nur in Ausnahmefällen ein – da ist es logisch, dass viele etwa zum Fußballschauen in andere Cafés wechseln.

Beziehungspflege: In Langzeitbeziehungen tut es gut, nicht immer zusammenzupicken. Stammgäste, die ihre Melange hin und wieder in anderen Cafés trinken, kehren umso lieber zurück ins Stammlokal. Mon amour, du bist und bleibst das Einzige.