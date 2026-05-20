Der Steinbruch und die Frauen

Eine Kindheit im Burgenland der 1970-er Jahre war beschaulich, keine Hochschaubahnfahrt, eher ein Dahingezuckle mit der Märchenbahn. Das lag auch daran, dass es im ganzen Land keine Hochschaubahn gab: Der „Götterblitz“ im „Familypark“ St. Margarethen war noch lange nicht gebaut. Der Familypark hieß damals übrigens „Märchenwald“ und führte ein Hinter-den-sieben-Bergen-Dasein. Dennoch hinterließ St. Margarethen bei mir einen Eindruck, der weit über ein Hochschaubahnerlebnis hinausging: Meine Oma nahm mich mit zu den Passionsspielen im Steinbruch.

Das Spiel der unzähligen Laiendarsteller war so leidenschaftlich, die Naturkulisse so authentisch, dass ich dachte, ich wäre in meine Kinderbibel gefallen. Und als am Ende ein Donner-Blitz-Unwetter die Zuschauer aufgeregt flüchten ließ, wirkte das wie eine logische Fortsetzung, so sehr fühlte ich mich als Teil dieser Inszenierung. Passionsspiele ab Samstag Am Samstag beginnen die heurigen Passionsspiele – im 100. Jahr seit der ersten Aufführung. Bis 12. Juli werden wieder Hunderte Laiendarsteller die Bibel auferstehen lassen – und diesmal aus einem längst fälligen Blickwinkel, dem der Maria Magdalena, die im Mittelpunkt der Neuinszenierung steht. Gespielt wird jeden Samstag, jeden Sonntag und am Donnerstag, 4. Juni (Fronleichnam).