Wien unter der Sonne des Burgenlands

Es war das schönste Gedränge, das Wien seit langem zu bieten hatte. Vorigen Donnerstag war ich „Am Hof“ beim Burgenland Kul(t)inarium. Bereits am Eingang wurde man Teil eines dicht gedrängten Menschenstrudels, der einen in Zeitlupe mitnahm, langsam genug, um im Vorbeigeschoben-Werden ein Glas Uhudlerfrizzante oder ein Golser Bier zu ergattern. Es war wie im Paradies – nur halt in Wien.

Die Sonne schien von allen Schirmen und vom echten Himmel, alle Besucher strahlten und blieben. So gab es bereits am Nachmittag kein Weiterkommen. Gegen Abend wurde das Gedränge noch dichter. Aber das machte nichts aus, denn wer da war, wollte sich ohnehin nicht wegbewegen. Tausende gut gelaunte Genießer feierten die Gastfreundschaft des Burgenlands mit Sterz und Spritzer, Blunz´n und Blaufränkisch. Es gab von allem reichlich, auch vom Personal, sodass man sich an keinem Stand anstellen musste. Erfolgsrezept Land & Leute Selten hat man in Wien so viele entspannte, glückliche Menschen auf engstem Raum erlebt. Fragte man die Wiener, was für sie den Charme des Burgenlands ausmache, antworteten fast alle: „Na die Leut´!“ Oder: „Die Menschen!“