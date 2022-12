Eine Familie in Deutschland hat einen Drohbrief erhalten. Nur weil sie ihr Haus so weihnachtlich beleuchtet, dass man es vom Mond aus sehen kann. Der Mann im Mond kann als Absender ausgeschlossen werden. Auch die Gruppe „Letzte Generation“ hat sich vom Schreiben distanziert. Die Polizei ermittelt.

Apropos Briefe.

Im Sonderpostamt Christkindl ist wieder Hochsaison. Die Wunschlisten sind traditionell lang. Von einem Fahrrad ohne Rücktritt bis hin zu einem Mann für Mama, der aussieht wie Brad Pitt. Manche Kinder versehen ihre Wünsche zur Sicherheit mit Bestellnummern. Blöd nur, dass es für Brad Pitt keine Artikelnummer gibt. Vielleicht ein Grund, weshalb er auch heuer nicht unter dem eigenen Christbaum sitzen wird.

Dafür klopft morgen relativ verlässlich der Nikolo an die Tür. Mysteriöserweise hat er in vielen Familien alljährlich die gleichen Schuhe an wie der Onkel, der immer erst aufkreuzt, wenn der Nikolo schon wieder weg ist.