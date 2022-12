Viele Menschen wüssten ohne die Segnungen des Servicejournalismus gar nicht, wie sie leben sollten. Essen, Trinken, Atmen – man muss an so vieles denken, will man am Leben bleiben. Heute gibt der KURIER Ihnen Tipps für das richtige Aufräumen.

Aufräumen besteht ja nicht nur aus Staubsaugen und Wischen – es ist eine ungeheuer komplizierte Wissenschaft geworden.

Besonders hilfreich ist Tipp 7: Dinge, die man häufiger braucht, sollten an einem leicht zugänglichen Ort liegen. Wenn Sie etwa oft Verwendung für Ihren Partner haben, sollten Sie ihn auf dem Wohnzimmerregal platzieren. Hängt das Herz nicht mehr am Mitbewohner, sollte man ihn weggeben (Tipp 11).

Was man oft braucht, sollte man mehrfach besitzen (Tipp 10). Hilfreich könnte es demnach sein, in jedem Zimmer einen Kühlschrank und ein Klo zu haben. Wichtig ist auch Tipp 9 – Beschriften. Manche beschriften sogar ihre Haustiere, Kinder und sich selbst, um nicht den Überblick zu verlieren.