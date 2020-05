Behaarlich

Einen „ Behaarungsbeschluss im Nationalrat“ meldete die TVthek des ORF. Das klingt zunächst einmal unglaubwürdig, viele werden darauf beharren, dass hier ein Schreibfehler passiert sei. Aber wer weiß, vielleicht haben die Abgeordneten ja darüber diskutiert, die Friseurgeschäfte wieder zu schließen?

In den sozialen Medien macht derzeit ein Bild die Runde, es zeigt einen Mann auf einer Demonstration, der ein Schild mit der Aufschrift „Santanismus bekemfen“ trägt. Auch hier muss man nicht unbedingt einen Fehler vermuten, vielleicht mag er einfach die Musik von Carlos Santana nicht und will, dass der Kamf dagegen nicht coronabedingt in Vergessenheit gerät.

Man darf jetzt übrigens wieder essen gehen. Auch in das Lokal, über das der KURIER einmal schrieb: „Die Fleischstücke mehrerer Gäste schwammen einträchtig in einem Suppentopf.“ Gut, das muss man mögen. Aber immerhin: „Auch bei den Beilagen ist man nicht kleinlich.“