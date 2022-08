„Tanzen ist ein Ritual, ein Brauch, eine darstellende Kunstgattung, eine BerufstĂ€tigkeit, eine Sportart, eine Therapieform, eine Form sozialer Interaktion oder schlicht ein GefĂŒhlsausdruck“, schreibt Wikipedia. Mehr noch: Tanzen ist gesund. Es fördert KreativitĂ€t, SensibilitĂ€t, KonzentrationsfĂ€higkeit und Selbstbewusstsein. Tanzen eröffnet Promis außerdem einen zweiten Berufsweg, als Kandidat fĂŒr „Dancing Stars“.

Finnland ist nach Argentinien die zweite große Tango-Nation, außerdem tanzt man dort Humppa, der genauso aussieht, wie das Wort klingt. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin muss sich jetzt tatsĂ€chlich rechtfertigen, weil sie getanzt hat. Dabei sollten wir eher Menschen misstrauen, die nie tanzen, wenigstens mit Kopf oder Herz.

Free your mind, and your ass will follow, sang die Gruppe Funkadelic: Befrei deinen Geist, und dein Hintern wird folgen. Das kann man auch umdrehen: Befrei deinen Hintern, und der Kopf wird folgen.