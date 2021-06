Seit Jahren leidet Daria an Spondylose, die ihr stets Schmerzen verursacht, manchmal mehr, manchmal weniger. Und so erschien es mir wie ein Wink des Schicksals, dass exakt an ihrem Geburtstag die schmerzlindernde Therapie beginnen konnte. Daria sah das naturgemäß anders: Einen Tierarztbesuch als Geburtstagsgeschenk? – Geschenkt!

Zuerst trat sie arglos ein und schaute sich um, da die Physio-Praxis wie ein Privathaus mit besonders schönem Garten aussah. Doch kaum ging die Tür zum Behandlungsraum auf, muss es irgendwie nach Tierarzt gerochen haben. Daria machte binnen einer Zehntelsekunde eine 180-Grad-Drehung und zog mich Richtung Ausgang. Ich hielt die Leine mit aller Kraft fest und sagte: „Alles gut, hier passiert dir nichts.“ Ihr Blick drohte mir: „Falls doch, schenke ich dir zum Geburtstag eines meiner vergrabenen Schweinsohren, mit extra vielen Maden dran! Das musst du dann essen.“

Die etwa 40-minütige Untersuchung aller Gelenke, Wirbel, Muskeln, Faszien ... fand Daria mehr als entbehrlich, die dafür verabreichten Kekse aß sie aber. Dann kam der Höhepunkt: das Hundelaufband. Daria war empört. – Doch am Tag darauf ging er ihr merklich besser. Wenn sie aber erfährt, dass demnächst das Unterwasserlaufband auf ihrem Therapieplan steht, wird sie mir möglicherweise kein Madenohr, sondern gleich eine Stinkbombe zum Geburtstag schenken.