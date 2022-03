Baum und Watsche

Selten zuvor war eine so √∂ffentlich abgehaltene Watschenbaumr√ľttelung zu sehen wie bei der Oscar-Gala. Der Komiker Chris Rock hatte √ľber die Glatze (welche die Folge einer Krankheit ist) von Will Smiths Ehefrau gespottet. Smith tat daraufhin, was er f√ľr seine Rolle hielt (schlie√ülich ist er Actionfilmstar): Er h√ľpfte auf die B√ľhne und verpasste Rock das, was man in Wien einen Bracholder nennt.

Das war die drittschönste Watschenaffäre, seit die Burgschauspielerin Käthe Dorsch den Kritiker Hans Weigel 1956 abfotzte, und seit der Rapstar Sido 2012 dem Journalisten Dominic Heinzl (vielleicht, das wurde nie genau geklärt) eine birnte.

Seitdem gl√ľht und raucht das Internet, jeder hat dazu eine Meinung, alle rufen durcheinander und haben recht.

Und falls dann alle ihren Spa√ü gehabt haben, k√∂nnen wir uns eventuell darauf einigen, dass man a) Menschen nicht wegen ihres √Ąu√üeren verh√∂hnt und b) niemals zu k√∂rperlicher Gewalt greift? Danke.