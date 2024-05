Lektion 7: Worauf man beim Verzehr einer Cornish Pasty achten muss

Eine niedliche Drohung, die natürlich Unfug ist, die man aber schnell an andere Neulinge weitergibt. „Aufpassen beim Essen! Sonst schnappt sich das eine Möwe“, ging also mein Ratschlag unlängst an eine Gruppe Urlauber, die in St. Ives eine Bäckerei mit den Teigtaschen verließ.

Der Fehler

Ein paar Minuten später, mit eigener Teigtasche in der Hand, musste ich über die Vorsicht der Urlauber schmunzeln, die zögerlich die Teigtasche aus dem Paper schoben und vor jedem Bissen die Umgebung nach Möwen absuchten. Na ja, Anfänger eben.

Herrlich glitzerte das Meer an dem Tag in der Sonne, die Segelboote wippten im leichten Wellengang bis mich – flapp! – ein Schlag gegen die linke Wange aus dem Tagtraum riss. Ich wirbelte den Kopf herum und sah: Eine Möwe, die mit meiner Pasty im Schnabel gen Himmel flatterte. Na ja, Anfängerin eben.