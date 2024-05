Lektion 6: Vom Hürdenlauf der korrekten Outfitwahl

In England darf man sich modisch keinen Lapsus erlauben. Das wird in dem Land nicht nur den Kindern, sondern auch mir in der Schule beigebracht. Als Lehrerin gab es die Option zwischen Kleid, Bluse mit Stoffhose oder mit Rock. Dazu ein Blazer – den man eigentlich immer aber jedenfalls tragen musste, wenn man das Klassenzimmer verließ. Versehentliches Vergessen blieb nie ungeahndet. „Miss!“, kam es ausgerechnet von dem Mädchen, das ich in der Früh wegen schlampiger Uniform getadelt hatte. „Sollten Sie nicht einen Blazer tragen?“

Irritiert schlüpfte ich also in die schwarze Stoffhose, die für den milden Apriltag zu heiß und für den langen Arbeitstag zu eng war. Doch in Windsor schlug der Unmut in Dankbarkeit über. Alle britischen Journalisten waren von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet. Nur ein paar ausländische Reporter stachen mit bunter Kleidung heraus. Was für ein Anfängerfehler!

Doch nichts gelernt

Und dann kam das Interview mit der Herzogin.