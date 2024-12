Lektion 14: Von jener Speise, die als Kulturgut gleich hinter den Royals rangiert

Nach dreieinhalb Jahren hat sich der britische Partner endlich durchgesetzt. So erfreut war er über das Zugeständnis, dass er – der sonst Freitagabend noch nicht besprechen möchte, welche Erledigungen am Wochenende anstehen, und sich bei Internetrecherchen jeglicher Art so holprig anstellt, bis ihm die Suche abgenommen wird – bereits zwei Wochen im Voraus online einen Tisch reserviert hat.

Weder Scones noch Gurkensandwich

Wir würden jenes Gericht ausprobieren, das in einer Studie unter 2.600 Briten – nach dem white van man, dem typischen, britischen Handwerker, und dem englischen Königshaus – als drittbritischste Institution gilt. Es handelt sich weder um Fish and Chips, die in jedem Pub auf der Karte stehen, noch um Scones , die bei keinem Cream Tea fehlen. Auch nicht um die Gurkensandwiches, Leckerbissen der Oberschicht in der Edwardianischen Ära. Die britischste aller Speisen kommt mit einem bestimmten Wochentag, ihre Qualitätskriterien werden leidenschaftlich diskutiert und erfolgreiche Zubereitungen erhalten Kultstatus. Gestatten: der Sunday Roast.