Lektion 13: Was Mohnblumen mit dem Erinnern zu tun haben

Ich werde sie nicht vergessen; die roten Schleifen, die eines Tages Ende Oktober in einem Schüsselchen auf dem Lehrertisch saßen.

Denn es ist so: Als Englischlehrerin in England ein englisches Wort ad hoc nicht parat zu haben, ist nicht zu empfehlen. Es führt zu Herzrasen und einem Tomatenkopf und kann nur so oft durch eifrige Schülerinnen und Schüler abgefangen werden, die das richtige Wort herausrufen. Nur noch unangenehmer sind die Momente in der Klassenvorstandsstunde, wenn man Kindern eine britische Tradition erklären soll, von der man selbst nicht gehört hat.

Nicht vergessen

„Und“, fragt die Lehrerkollegin in der Mittagspause, „was haben deine Kinder auf die Schleifen geschrieben?“ Geschrieben?! Herein mit euch, Herzklopfen und Tomatenkopf. „Na für den Remembrance Day“, sagt sie. „Die wir am 11. November an den Zaun hängen.“