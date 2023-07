Kennen Sie Barbara Millicent Roberts? Sie hat in Kalifornien und New York die Schule besucht und mehrere Doktortitel. In den Neunziger-Jahren kandidierte sie fĂŒr das Amt des US-PrĂ€sidenten. Ihr Lebenspartner heißt Ken, die beiden sind nach einer Phase der Trennung wieder ein Paar.

NatĂŒrlich kennen Sie Barbara Millicent Roberts: Aber vermutlich unter ihrem Kosenamen Barbie. Sie ist die bekannteste Puppe der Welt. Statistisch betrachtet werden jede Sekunde drei Barbies verkauft. Barbie steht seit Jahrzehnten in der Kritik, es heißt, sie verkörpert und vermittelt ein unrealistisches Frauenbild.

Diesen Sommer kommt der erste Barbie-Film in die Kinos, und noch weiß niemand so genau, was Barbie in diesem Film erlebt. Wird sie Klimaaktivistin und klebt sich auf der Zweierlinie an? Moderiert sie die Schlagernacht am Wörthersee? Oder ĂŒbernimmt sie die SPÖ?

Bleiben Sie dran.