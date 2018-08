Barbara-Kaufmann: Was man noch sagen darf

Endlich sagt das einmal jemand! schreien sie. Als würde nicht längst alles gesagt, was vor gar nicht langer Zeit noch unsagbar gewesen wäre. Als würden nicht täglich Grenzen überschritten, als wären die Einzelfälle nicht die Regelfälle, als wäre das Extrem nicht längst zum akzeptierten Mittelweg geworden. Die besonnenen, die ausgleichenden, die mäßigenden Stimmen werden leiser, ziehen sich zurück und manche verschwinden ganz.

Selbst Schuld, schreit das Bierzelt, sind sie zu stark, bist du zu schwach! Andere beginnen selbst zu hassen, bekämpfen verbale Gewalt mit verbaler Gegengewalt und merken nicht, wie sie dabei jenen immer ähnlicher werden, deren Hass sie ablehnen. Worte sind Waffen. Was sagbar ist, wird machbar. So ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Denn es ist nicht nur die Zeit, die den Unterschied macht. Es sind auch wir. Die Menschen, die in ihr leben.

