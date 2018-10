Barbara Kaufmann: Heute Ruhetag

Die Gegenwart ist laut, schnell und fordernd, sie zerrt an den Kräften, sie zieht in die eine Richtung und gleichzeitig in die entgegengesetzte, sie ist ungeduldig, sie vergibt nichts, sie ist kalt und urteilend und undankbar. Die Gegenwart ist manchmal schwer auszuhalten. Und man kann jeden verstehen, der keine Lust mehr auf sie hat, der sich dem täglichen Kampf nicht mehr gewachsen fühlt, der flüchtet in Serien, Musik und Filme, in Youtube Videos und Onlineforen. Oder in die Fotosammlung vom vergangenen Weihnachtsfest.

So wie die Patientin im Wartezimmer beim Lungenfacharzt vor ein paar Tagen. Sie hatte eines dieser Handymodelle mit extra großem Bildschirm und vielleicht lag es daran, dass die Patienten, die hinter ihr standen und neben ihr saßen, einer nach dem anderen, ihre Zeitschriften weglegten, ihre Telefone in den Taschen verschwinden ließen und ganz ungeniert auf ihre Fotos starrten. Auf die beiden Mädchen, die da zu sehen waren, vielleicht 6 und 8 Jahre alt, vielleicht auch jünger. Die sich unter dem Weihnachtsbaum balgten und Lametta um den Hals geschlungen hatten, die auf die Kerzen blickten und in die Kamera lachten und dabei ihre Zahnlücken zeigten. Auf manchen Bildern verschwommen und unscharf, auf manchen harmonisch lächelnd, so wie auf Grußpostkarten, so kitschig, dass es beinah schon komisch war. Und ein alter Mann lachte dann auch wirklich laut los, sein Atem rasselte und pfiff und man wusste nicht, ob er noch lachte oder schon hustete.