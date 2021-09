Unzählige Reaktionen löste die am Freitag an dieser Stelle erschienene Glosse „Die Maskenpflicht-Kurzformel“ aus. Darin stand: „Es ist nicht verboten, im öffentlichen Raum immer FFP2-Maske zu tragen.“ Eine Leserin schrieb: „Es ist auch nicht verboten, sein Hirn zu benützen, falls vorhanden ...“ Liebe Leserin, das Vorhandensein ist nicht das Problem. Alle haben ein Hirn. Aber bei manchen ist es verbrannt oder gewaschen. Und die Hirnverbrannten und Gehirngewaschenen halten sich für die Alleinhirnhaber und betrachten alle anderen als hirnlos.

Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie Geisterfahrer, die wild hupend versuchen, alle anderen zur Umkehr zu animieren, da die Straßenverkehrsordnung für die eine unzulässige Einmischung in private Entscheidungen und die Fahrbahntrennung, die die Hin- und die Herfahrer auf Abstand halten soll, Apartheidpolitik sei. Wenn daraufhin das Chaos um sich greift, wird der Autobahnbetreiber irgendwann die Autobahn sperren müssen ... Nein, das war nur ein Scherz! Ein Autobahnlockdown? So etwas ist unvorstellbar. Da würde doch vorher die Vernunft einkehren. In allen Hirnen.