Aus unserem Fan-Tagebuch

Nachdem das letztens so gut geklappt hat mit den privaten Erinnerungen – wir berichteten von Wildschweinen, Wildgänsen und Ehemännern – erlauben wir uns auch diesmal wieder eine persönliche Note und schöpfen erneut aus dem Anekdotenschatz des Redaktionskomitees der Wiener Ansichten.

Vor genau zehn Jahren waren wir bei der wunderbaren Schauspielerin Bibiana Zeller zu Gast, um sie zu interviewen.

Ziemlich aufgeregt waren wir damals, weil wir Frau Zeller nicht nur als Major Kottans schelmisch-schnippische Frau Ilse aus dem Fernsehen kannten, sondern auch als Theaterschauspielerin, seit 1972 im Ensemble des Burgtheaters, bewunderten. Mit ihrer hintergründigen Art hatte sie sich auf der Bühne zuletzt mit Horváth-Stücken ebenso wie in Gert-Jonke-Abenden unvergesslich gemacht. Abgründig, mit ihrer mädchenhaften Art, die auf den ersten Blick betulich wirkt und einem dann so ganz tief in die Seele hineinschaut.

Sie sehen, wir sind Fans.

Als wir also damals bei Bibiana Zeller zu Hause antanzten, waren wir vor lauter Aufregung zu früh dran. Sie hat ein bisserl geschimpft, weil sie noch kochen wollte. (Nudeln). Zu früh ist auch unpünktlich. Gleich danach war sie dann versöhnlich und besorgt. Ob man eh einen Parkplatz gefunden habe? Früher, erzählte die damals 84-Jährige, sei sie immer mit dem Auto gefahren. Zuletzt sei sie nach den Vorstellungen mit dem Taxi heim. „Das Auto steht in der Garage. So wird man halt müder und vergreist.“ Es folgte ein mädchenhaftes, fast kokettes Kichern.

In unserer Erinnerung ist Bibiana Zeller immer mehr Fee als Greisin geblieben. Eine zarte, schelmische Fee, die uns damals nach dem Interview zum Abschied Mozartkugeln und Mannerschnitten zustecken wollte.

Kommenden Samstag wird Bibiana Zeller 95. Ihr zu Ehren werden wir uns Mannerschnitten und ein paar alte Kottan-Folgen genehmigen. Am liebsten die, wo Ilse Kottan’s Kapelle übernimmt.