Aufrechter Gang

Dank Österreich wird jetzt in Europa diskutiert, ob man einen Zaun bauen soll. Wobei: Was ist schon ein Zaun? Seit 2015 weiß man in Österreich, dass das nicht Zaun heißt, sondern TĂŒrl mit Seitenteilen. Der Zaunkönig heißt bei uns ja daher auch korrekt TĂŒrlmitseitenteilenkönig. Noch wird gestritten, dabei liegt die österreichische Lösung so nah: Wir errichten rund um Europa einfach eine Thujenhecke.

ZĂ€une sind auch deshalb so beliebt, weil man sich an ihnen festhalten kann. Das ist in der Glatteiszeit besonders wichtig. Jetzt heißt es ja wieder, man soll auf Eis vorgebeugt gehen, wie ein Pinguin. Vorteil: Man fĂ€llt nicht so auf, wenn man von der Weihnachtsfeier nach Hause wankt.

Vor Weihnachten kommt noch das WM-Finale, und dieses kommentiert erstmals eine Frau – in der ARD, nicht im ORF. Das sorgt fĂŒr Schlagzeilen, und dass es das tut, sagt eigentlich alles.

Es geht im Leben immer um den aufrechten Gang.