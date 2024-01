Aufguss, bitte!

Die Welt driftet auseinander. Man kann sich auf nichts mehr einigen. Vom Fernsehprogramm bis zum Katzenfutter – alles ist ideologisch aufgeladen.

Doch es gibt einen Ort, wo man einander noch versteht. Wo Liberale und Konservative, Radler und SUV-Fahrer, Rapid-Fans und Polizisten nebeneinandersitzen und nicht wissen, wie sehr sie einander eigentlich nicht leiden können. In der Sauna sind alle gleich. Pudelnackert schwitzen sie vor sich hin und fachsimpeln über Düfte: Finnische Birke? Zirbe-Orange? Latschenkiefer? Es wird wichtig gewachelt, am Ende geklatscht. Generationenkonflikte gibt es keine. Junge machen dieselben altbackenen Aufguss-Schmähs wie die Alten. „Ana geht no! Gegen den Restalkohol!“

Wem die Welt da draußen gerade zu trüb ist: Konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge. Auf die richtige Wedeltechnik. Die nächste Aufguss-WM ist nicht mehr weit.