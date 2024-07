Sie erinnern sich an Archibald, den fetten Kater. Wie versprochen hier nun die aktuellen Nachrichten über den Diätfortschritt des Tieres. Wer erst jetzt in die Debatte eingestiegen ist: Archibald ist jene übergewichtige Kreuzung aus Haus- und Wildkatze, die mit einem Geldfälscher in einem Wiener Vier-Sterne-Hotel lebte. Ein wirkliches Bröckerl. (Der Kater, nicht der Geldfälscher). Der Fälscher kam in Schubhaft, Archibald ins Tierheim. Wo er auf Diät gesetzt wurde. Schätzungen zufolge soll Archie da an die 20 Kilo gewogen haben. Die Erfolge der Hungerkur wurden rasch augenscheinlich, was gewiss auf eine gedrosselte Zufuhr von Faschiertem zurückzuführen ist. Archies Fälscher-Freund bekannte nun vor dem Richter, mit den Blüten Rindfleisch und Faschiertes für den Kater gekauft zu haben. Der Mann ist geläutert und möchte mit dem nunmehr schlanken Archibald zurück in seine Heimat Moskau. Wenn er dort bloß nicht wieder mit dem Faschierten anfängt.