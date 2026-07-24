„Am Feld“ von Franzobel: Das Leben am Sportplatz

Ich habe Messi gesehen! Der Superstar saß im Restaurant eines Möbelhauses in Vösendorf und stocherte lustvoll in einem Rindsgulasch. Wenige Tage zuvor bin ich Lamine Yamal in der U-Bahn gegenübergesessen, und als mich schon gar nichts mehr wunderte, begegnete ich noch einem füllig gewordenen Ronaldo im Supermarkt mit einem Einkaufswagen voller Bierkisten und Erwachsenen-Windeln.

Sein angefressener Blick sagte: „Was ist, soll ich meine Därme in der Hand tragen?“ Dafür war Yamals Haarkranz weiß wie ein Fischbauch, Messi maß einsneunzig und seine Beine glichen Kakaosprudlern. Es waren, Sie ahnen es, nicht die Originale.

