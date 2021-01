Alles Gute, Herr Ötzi!

1971 tobt der Vietnamkrieg. Idi Amin übernimmt die Macht in Uganda. In der Schweiz wird das Frauenwahlrecht eingeführt. Die „Sendung mit der Maus“ wird erstmals ausgestrahlt. Franz Jonas wird wieder Bundespräsident. Die SPÖ unter Bruno Kreisky wird stimmenstärkste Partei in Österreich. Greenpeace wird gegründet. Ärzte ohne Grenzen wird gegründet. Die erste eMail wird verschickt, dabei wird erstmals das Zeichen @ verwendet. John Lennon veröffentlicht den Song „Imagine“.

Und Gerry Friedle alias DJ Ötzi wird geboren. Morgen, Donnerstag, feiert er 50. Geburtstag.

Gerry Friedle ist neben Falco der vielleicht einzige Popstar, den Österreich je hervorgebracht hat (er hat 16 Millionen Tonträger verkauft). Er ist außerdem der berühmteste Häkelhaubenträger der Welt. Gerry Friedle kann wirklich singen, wollte aber trotzdem nie mehr sein als ein Schlagersänger. Vor allem aber ist er einfach bezwingend nett. Schön, dass es ihn gibt. Alles Gute!